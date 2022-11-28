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28 تشرين الثاني 2022 - 08:02
28/11/2022 08:02:17
إنتهاء مباراة الكاميرون وصربيا بالتعادل الإيجابي ٣-٣ ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢
إنتهاء مباراة الكاميرون وصربيا بالتعادل الإيجابي ٣-٣ ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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