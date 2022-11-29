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29 تشرين الثاني 2022 - 12:57
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هولندا تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على قطر بنتيجة ٢-٠

هولندا تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على قطر بنتيجة ٢-٠ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثاني,الدور,تتأهل,هولندا,
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هولندا تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على قطر بنتيجة ٢-٠
Lebanon News
 
 
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