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29 تشرين الثاني 2022 - 12:57
29/11/2022 12:57:46
هولندا تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على قطر بنتيجة ٢-٠
هولندا تتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على قطر بنتيجة ٢-٠
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LBCI News Lebanon
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