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29 تشرين الثاني 2022 - 16:56
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انتهاء مباراة إنكلترا وويلز بفوز كبير لانكلترا بنتيجة 3-0 لتتأهل إلى دور الـ16 متصدّرةً المجموعة

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انتهاء مباراة إنكلترا وويلز بفوز كبير لانكلترا بنتيجة 3-0 لتتأهل إلى دور الـ16 متصدّرةً المجموعة
Lebanon News
 
 
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