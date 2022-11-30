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30 تشرين الثاني 2022 - 11:51
30/11/2022 11:51:14
انتهاء الشوط الاول بين منتخبي تونس وفرنسا واوستراليا والدانمارك بالتعادل السلبي 0-0 في مونديال قطر 2022
انتهاء الشوط الاول بين منتخبي تونس وفرنسا واوستراليا والدانمارك بالتعادل السلبي 0-0 في مونديال قطر 2022
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LBCI News Lebanon
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