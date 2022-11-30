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30 تشرين الثاني 2022 - 15:00
30/11/2022 15:00:40
انطلاق مباراتي السعودية مع المكسيك والأرجنتين مع بولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم ٢٠٢٢
انطلاق مباراتي السعودية مع المكسيك والأرجنتين مع بولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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