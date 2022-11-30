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30 تشرين الثاني 2022 - 15:49
30/11/2022 15:49:02
إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأرجنتين وبولندا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العالم ٢٠٢٢
إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأرجنتين وبولندا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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