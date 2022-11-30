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30 تشرين الثاني 2022 - 16:51
30/11/2022 16:51:27
الأرجنتين تفوز على بولندا 2-0 وتتأهل إلى الدور السادس عشر بصدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022
الأرجنتين تفوز على بولندا 2-0 وتتأهل إلى الدور السادس عشر بصدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022
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LBCI News Lebanon
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