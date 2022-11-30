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30 تشرين الثاني 2022 - 16:51
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الأرجنتين تفوز على بولندا 2-0 وتتأهل إلى الدور السادس عشر بصدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022

الأرجنتين تفوز على بولندا 2-0 وتتأهل إلى الدور السادس عشر بصدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بولندا,تفوز,الأرجنتين,
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الأرجنتين تفوز على بولندا 2-0 وتتأهل إلى الدور السادس عشر بصدارة المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022
Lebanon News
 
 
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