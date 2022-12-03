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03 كانون الأول 2022 - 10:58
03/12/2022 10:58:05
انطلاق اولى مباريات الدور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022 التي تجمع منتخبي هولندا والولايات المتحدة الاميركية
انطلاق اولى مباريات الدور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022 التي تجمع منتخبي هولندا والولايات المتحدة الاميركية
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LBCI News Lebanon
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