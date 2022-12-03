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03 كانون الأول 2022 - 11:07
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هولندا تفتتح التسجيل امام الولايات المتحدة في الدقيقة التاسعة من المباراة وتتقدم 1-0

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هولندا تفتتح التسجيل امام الولايات المتحدة في الدقيقة التاسعة من المباراة وتتقدم 1-0
Lebanon News
 
 
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