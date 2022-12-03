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03 كانون الأول 2022 - 11:03
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هولندا تتقدم على الولايات المتحدة بنتيجة ٢-٠ بتسجيلها الهدف الثاني في اللحظات الاخيرة مع نهاية الشوط الاول

هولندا تتقدم على الولايات المتحدة بنتيجة ٢-٠ بتسجيلها الهدف الثاني في اللحظات الاخيرة مع نهاية الشوط الاول Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,الولايات,تتقدم,هولندا,
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هولندا تتقدم على الولايات المتحدة بنتيجة ٢-٠ بتسجيلها الهدف الثاني في اللحظات الاخيرة مع نهاية الشوط الاول
Lebanon News
 
 
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