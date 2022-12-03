آخر الأخبار
03 كانون الأول 2022 - 12:38
03/12/2022 12:38:54
هولندا تُعيد الفارق الى هدفين مع الولايات المتحدة بتقدّمها ٣-١ في الدقيقة الـ٨٠
هولندا تُعيد الفارق الى هدفين مع الولايات المتحدة بتقدّمها ٣-١ في الدقيقة الـ٨٠
Lebanon, news ,lbci ,أخبار هدفين,الفارق,تُعيد,هولندا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً