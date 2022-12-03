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03 كانون الأول 2022 - 12:38
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هولندا تُعيد الفارق الى هدفين مع الولايات المتحدة بتقدّمها ٣-١ في الدقيقة الـ٨٠

هولندا تُعيد الفارق الى هدفين مع الولايات المتحدة بتقدّمها ٣-١ في الدقيقة الـ٨٠ Lebanon, news ,lbci ,أخبار هدفين,الفارق,تُعيد,هولندا,
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هولندا تُعيد الفارق الى هدفين مع الولايات المتحدة بتقدّمها ٣-١ في الدقيقة الـ٨٠
Lebanon News
 
 
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