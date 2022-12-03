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03 كانون الأول 2022 - 15:48
03/12/2022 15:48:42
تقدم الارجنتين ١-٠ على استراليا مع انتهاء الشوط الأول من مباراة الدور الثاني من مونديال قطر ٢٠٢٢
تقدم الارجنتين ١-٠ على استراليا مع انتهاء الشوط الأول من مباراة الدور الثاني من مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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