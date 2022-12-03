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03 كانون الأول 2022 - 16:15
03/12/2022 16:15:46
الأرجنتين تضيف الهدف الثاني لترفع النتيجة ٢-٠ على استراليا في الدقيقة ٥٦ من مباراة الدور الثاني لكأس العالم ٢٠٢٢
الأرجنتين تضيف الهدف الثاني لترفع النتيجة ٢-٠ على استراليا في الدقيقة ٥٦ من مباراة الدور الثاني لكأس العالم ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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