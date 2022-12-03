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03 كانون الأول 2022 - 16:15
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الأرجنتين تضيف الهدف الثاني لترفع النتيجة ٢-٠ على استراليا في الدقيقة ٥٦ من مباراة الدور الثاني لكأس العالم ٢٠٢٢

الأرجنتين تضيف الهدف الثاني لترفع النتيجة ٢-٠ على استراليا في الدقيقة ٥٦ من مباراة الدور الثاني لكأس العالم ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لترفع,الثاني,الهدف,تضيف,الأرجنتين,
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الأرجنتين تضيف الهدف الثاني لترفع النتيجة ٢-٠ على استراليا في الدقيقة ٥٦ من مباراة الدور الثاني لكأس العالم ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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