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04 كانون الأول 2022 - 11:01
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إنطلاق المباراة التي تجمع بولندا وفرنسا ضمن الدور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022

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إنطلاق المباراة التي تجمع بولندا وفرنسا ضمن الدور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022
Lebanon News
 
 
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