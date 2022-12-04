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04 كانون الأول 2022 - 12:57
04/12/2022 12:57:58
بولندا تسجل هدف رد الاعتبار من ضربة جزاء بنالتي في نهاية المباراة بنتيجة ٣-١ لمصلحة فرنسا التي تتأهل الى دور الربع النهائي مع انتهاء المباراة
بولندا تسجل هدف رد الاعتبار من ضربة جزاء بنالتي في نهاية المباراة بنتيجة ٣-١ لمصلحة فرنسا التي تتأهل الى دور الربع النهائي مع انتهاء المباراة
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LBCI News Lebanon
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