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04 كانون الأول 2022 - 16:17
04/12/2022 16:17:12
انكلترا تتابع تقدمها وتسجل هدفا ثالثا في مرمى السنغال في الدقيقة الـ٥٧ لتتقدم بنتيجة ٣-٠
انكلترا تتابع تقدمها وتسجل هدفا ثالثا في مرمى السنغال في الدقيقة الـ٥٧ لتتقدم بنتيجة ٣-٠
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LBCI News Lebanon
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