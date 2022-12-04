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04 كانون الأول 2022 - 16:17
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انكلترا تتابع تقدمها وتسجل هدفا ثالثا في مرمى السنغال في الدقيقة الـ٥٧ لتتقدم بنتيجة ٣-٠

انكلترا تتابع تقدمها وتسجل هدفا ثالثا في مرمى السنغال في الدقيقة الـ٥٧ لتتقدم بنتيجة ٣-٠ Lebanon, news ,lbci ,أخبار هدفا,وتسجل,تقدمها,تتابع,انكلترا,
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انكلترا تتابع تقدمها وتسجل هدفا ثالثا في مرمى السنغال في الدقيقة الـ٥٧ لتتقدم بنتيجة ٣-٠
Lebanon News
 
 
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