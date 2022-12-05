آخر الأخبار
05 كانون الأول 2022 - 12:54
05/12/2022 12:54:47
انتهاء مباراة كرواتيا واليابان بوقتها الأصلي بالتعادل 1-1 ودخول المباراة إلى شوطين إضافيين للمرة الأولى في مونديال قطر 2022
انتهاء مباراة كرواتيا واليابان بوقتها الأصلي بالتعادل 1-1 ودخول المباراة إلى شوطين إضافيين للمرة الأولى في مونديال قطر 2022
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوقتها,واليابان,كرواتيا,مباراة,انتهاء,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً