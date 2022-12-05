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05 كانون الأول 2022 - 12:54
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انتهاء مباراة كرواتيا واليابان بوقتها الأصلي بالتعادل 1-1 ودخول المباراة إلى شوطين إضافيين للمرة الأولى في مونديال قطر 2022

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انتهاء مباراة كرواتيا واليابان بوقتها الأصلي بالتعادل 1-1 ودخول المباراة إلى شوطين إضافيين للمرة الأولى في مونديال قطر 2022
Lebanon News
 
 
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