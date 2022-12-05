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05 كانون الأول 2022 - 13:30
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انتهاء الشوطين الاضافيين في مباراة اليابان وكرواتيا بالتعادل 1- 1 والانتقال الى ركلات الترجيح

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انتهاء الشوطين الاضافيين في مباراة اليابان وكرواتيا بالتعادل 1- 1 والانتقال الى ركلات الترجيح
Lebanon News
 
 
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