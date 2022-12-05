آخر الأخبار
05 كانون الأول 2022 - 13:30
05/12/2022 13:30:52
انتهاء الشوطين الاضافيين في مباراة اليابان وكرواتيا بالتعادل 1- 1 والانتقال الى ركلات الترجيح
انتهاء الشوطين الاضافيين في مباراة اليابان وكرواتيا بالتعادل 1- 1 والانتقال الى ركلات الترجيح
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مباراة,الاضافيين,الشوطين,انتهاء,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً