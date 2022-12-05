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05 كانون الأول 2022 - 15:13
05/12/2022 15:13:12
نيمار يضيف الهدف الثاني للبرازيل أمام كوريا الجنوبية من ركلة جزاء بالدقيقة ١٢
نيمار يضيف الهدف الثاني للبرازيل أمام كوريا الجنوبية من ركلة جزاء بالدقيقة ١٢
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LBCI News Lebanon
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