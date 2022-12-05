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05 كانون الأول 2022 - 15:36
05/12/2022 15:36:06
البرازيل تسجل هدفها الرابع في مرمى كوريا الجنوبية في الدقيقة ٣٦ من الشوط الأول
البرازيل تسجل هدفها الرابع في مرمى كوريا الجنوبية في الدقيقة ٣٦ من الشوط الأول
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LBCI News Lebanon
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