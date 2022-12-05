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05 كانون الأول 2022 - 15:36
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البرازيل تسجل هدفها الرابع في مرمى كوريا الجنوبية في الدقيقة ٣٦ من الشوط الأول

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البرازيل تسجل هدفها الرابع في مرمى كوريا الجنوبية في الدقيقة ٣٦ من الشوط الأول
Lebanon News
 
 
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