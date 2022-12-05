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05 كانون الأول 2022 - 16:38
05/12/2022 16:38:38
كوريا الجنوبية تسجّل هدفاً في مرمى البرازيل في الدقيقة ٧٦ لتقلّص الفارق إلى ٤-١
كوريا الجنوبية تسجّل هدفاً في مرمى البرازيل في الدقيقة ٧٦ لتقلّص الفارق إلى ٤-١
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LBCI News Lebanon
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