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09 كانون الأول 2022 - 12:53
09/12/2022 12:53:57
انتهاء الوقت الاصلي لمباراة البرازيل و كرواتيا بالتعادل السلبي والمواجهة الى وقتين اضافيين
انتهاء الوقت الاصلي لمباراة البرازيل و كرواتيا بالتعادل السلبي والمواجهة الى وقتين اضافيين
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LBCI News Lebanon
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