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09 كانون الأول 2022 - 13:30
09/12/2022 13:30:52
كرواتيا تعادل النتيجة بوجه البرازيل ١-١ قبل دقائق على انتهاء الوقت الاضافي
كرواتيا تعادل النتيجة بوجه البرازيل ١-١ قبل دقائق على انتهاء الوقت الاضافي
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LBCI News Lebanon
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