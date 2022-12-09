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09 كانون الأول 2022 - 13:47
09/12/2022 13:47:52
فوز المنتخب الكرواتي على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح لتصبح كرواتيا اول المتأهلين الى دور نصف النهائي
فوز المنتخب الكرواتي على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح لتصبح كرواتيا اول المتأهلين الى دور نصف النهائي
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LBCI News Lebanon
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