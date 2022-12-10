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10 كانون الأول 2022 - 12:57
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تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره البرتغالي الى دور نصف النهائي بعد الفوز ١-٠ ليصبح اول بلد عربي وافريقي يتأهل الى نصف النهائي

تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره البرتغالي الى دور نصف النهائي بعد الفوز ١-٠ ليصبح اول بلد عربي وافريقي يتأهل الى نصف النهائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حساب,المغربي,المنتخب,تأهل,
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تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره البرتغالي الى دور نصف النهائي بعد الفوز ١-٠ ليصبح اول بلد عربي وافريقي يتأهل الى نصف النهائي
Lebanon News
 
 
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