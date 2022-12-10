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10 كانون الأول 2022 - 12:57
10/12/2022 12:57:24
تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره البرتغالي الى دور نصف النهائي بعد الفوز ١-٠ ليصبح اول بلد عربي وافريقي يتأهل الى نصف النهائي
تأهل المنتخب المغربي على حساب نظيره البرتغالي الى دور نصف النهائي بعد الفوز ١-٠ ليصبح اول بلد عربي وافريقي يتأهل الى نصف النهائي
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LBCI News Lebanon
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