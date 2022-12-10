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10 كانون الأول 2022 - 15:02
10/12/2022 15:02:37
انطلاق المباراة الرابعة والاخيرة من الدور ربع النهائي لكأس العالم ٢٠٢٢ بين فرنسا وانكلترا
انطلاق المباراة الرابعة والاخيرة من الدور ربع النهائي لكأس العالم ٢٠٢٢ بين فرنسا وانكلترا
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LBCI News Lebanon
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