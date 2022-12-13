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13 كانون الأول 2022 - 15:50
13/12/2022 15:50:54
إنتهاء الشوط الأول من المباراة نصف النهائية بتقدم الأرجنتين على كرواتيا بهدفين لصفر
إنتهاء الشوط الأول من المباراة نصف النهائية بتقدم الأرجنتين على كرواتيا بهدفين لصفر
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