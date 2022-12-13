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13 كانون الأول 2022 - 16:30
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الارجنتين تتقدم على كرواتيا بالهدف الثالث عبر الفاريز صاحب الثنائية في الدقيقة ٦٩

الارجنتين تتقدم على كرواتيا بالهدف الثالث عبر الفاريز صاحب الثنائية في الدقيقة ٦٩ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالهدف,كرواتيا,تتقدم,الارجنتين,
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الارجنتين تتقدم على كرواتيا بالهدف الثالث عبر الفاريز صاحب الثنائية في الدقيقة ٦٩
Lebanon News
 
 
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