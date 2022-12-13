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13 كانون الأول 2022 - 16:55
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الأرجنتين تتأهل إلى المباراة النهائية السادسة في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا بثلاث أهداف من دون مقابل في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢

الأرجنتين تتأهل إلى المباراة النهائية السادسة في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا بثلاث أهداف من دون مقابل في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار النهائية,المباراة,تتأهل,الأرجنتين,
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الأرجنتين تتأهل إلى المباراة النهائية السادسة في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا بثلاث أهداف من دون مقابل في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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