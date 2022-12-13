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13 كانون الأول 2022 - 16:55
13/12/2022 16:55:32
الأرجنتين تتأهل إلى المباراة النهائية السادسة في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا بثلاث أهداف من دون مقابل في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
الأرجنتين تتأهل إلى المباراة النهائية السادسة في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا بثلاث أهداف من دون مقابل في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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