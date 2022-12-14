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14 كانون الأول 2022 - 15:50
14/12/2022 15:50:04
انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا على المغرب بنتيجة ١-٠ في نصف النهائي الثاني لمونديال قطر ٢٠٢٢
انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا على المغرب بنتيجة ١-٠ في نصف النهائي الثاني لمونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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