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14 كانون الأول 2022 - 15:50
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انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا على المغرب بنتيجة ١-٠ في نصف النهائي الثاني لمونديال قطر ٢٠٢٢

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انتهاء الشوط الأول بتقدم فرنسا على المغرب بنتيجة ١-٠ في نصف النهائي الثاني لمونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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