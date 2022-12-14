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14 كانون الأول 2022 - 16:55
14/12/2022 16:55:34
المنتخب الفرنسي يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على المغرب بنتيجة ٢-٠ في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
المنتخب الفرنسي يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على المغرب بنتيجة ٢-٠ في نصف نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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