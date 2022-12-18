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18 كانون الأول 2022 - 11:37
18/12/2022 11:37:30
دي ماريا يعزز تقدم الأرجنتين بتسيجله الهدف الثاني في المباراة النهائية ضد فرنسا بنتيجة 2-0
دي ماريا يعزز تقدم الأرجنتين بتسيجله الهدف الثاني في المباراة النهائية ضد فرنسا بنتيجة 2-0
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LBCI News Lebanon
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