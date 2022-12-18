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18 كانون الأول 2022 - 13:06
18/12/2022 13:06:35
انتهاء الوقت الأصلي من نهائي مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين بالتعادل الايجابي ٢-٢ وسيحتكم الفريقان للوقت الإضافي
انتهاء الوقت الأصلي من نهائي مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين بالتعادل الايجابي ٢-٢ وسيحتكم الفريقان للوقت الإضافي
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LBCI News Lebanon
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