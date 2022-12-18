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18 كانون الأول 2022 - 13:24
18/12/2022 13:24:29
انتهاء الشوط الاول الاضافي بين فرنسا والارجنتين والتعادل سيد الموقف بنتيحة 2-2
انتهاء الشوط الاول الاضافي بين فرنسا والارجنتين والتعادل سيد الموقف بنتيحة 2-2
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LBCI News Lebanon
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