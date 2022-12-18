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18 كانون الأول 2022 - 13:39
18/12/2022 13:39:13
مبابي يعادل النتيجة مع الارجنتين ٣-٣ من ركلة جزاء في الدقيقة ١١٨ من الوقت الإضافي
مبابي يعادل النتيجة مع الارجنتين ٣-٣ من ركلة جزاء في الدقيقة ١١٨ من الوقت الإضافي
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LBCI News Lebanon
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