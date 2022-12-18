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18 كانون الأول 2022 - 13:44
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إنتهاء الوقت الإضافي بين فرنسا والأرجنتين بالتعادل الايجابي ٣-٣ وركلات الجزاء ستحدد هوية الفائز في مونديال قطر ٢٠٢٢

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إنتهاء الوقت الإضافي بين فرنسا والأرجنتين بالتعادل الايجابي ٣-٣ وركلات الجزاء ستحدد هوية الفائز في مونديال قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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