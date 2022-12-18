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18 كانون الأول 2022 - 13:44
18/12/2022 13:44:44
إنتهاء الوقت الإضافي بين فرنسا والأرجنتين بالتعادل الايجابي ٣-٣ وركلات الجزاء ستحدد هوية الفائز في مونديال قطر ٢٠٢٢
إنتهاء الوقت الإضافي بين فرنسا والأرجنتين بالتعادل الايجابي ٣-٣ وركلات الجزاء ستحدد هوية الفائز في مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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