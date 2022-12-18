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18 كانون الأول 2022 - 13:56
18/12/2022 13:56:09
الأرجنتين بطلة العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الجزاء في نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
الأرجنتين بطلة العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الجزاء في نهائي مونديال قطر ٢٠٢٢
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LBCI News Lebanon
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