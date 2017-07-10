التعيينات...خط عسكري بتسهيل مرور من الوزير

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يبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي تنعقد هذا الاربعاء في السرايا الحكومية عند الحادية عشرة والنصف صباحاً إعادة النظر بآلية التعيينات.هذه الآلية التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى، كانت تفرض ان تمر كل التعيينات عبر مجلس الخدمة المدنية وبأن تعرض ثلاثة اسماء لكل مركز ليختار مجلس الوزراء من بينها اسماً لملء المركز.واذا ما وافق مجلس الوزراء على تعديل هذه الالية او الغائها، فتتحول الصلاحية لكل وزير بأن يقترح من يشاء لملء المراكز الشاغرة في وزارته امام مجلس الوزراء ويكون له التأثير الاول والأخير.مجلس الوزراء يبحث في جدول اعمال من ستين بنداً ابرزها بندان أرجئا من الجلسة الماضية بسبب غياب وزير الطاقة وهما المتعلقان بعرض وزاريْ الطاقة والمياه والمالية موضوع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروع مرسوم بتعديل بعض المواد المتعلقة بالأنشطة البترولية.ومن البنود البارزة ايضاً طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعيين ملحقين اقتصاديين في البعثات اللبنانية ونقل اعتماد الى وزارة الخارجية لهذه الغاية، وكذلك مشروع قانون يرمي الى تعديل المادتيْن ٤٥٦ و٤٥٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية.