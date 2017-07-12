فنيش : تريدوننا ان نأتي بالصواريخ؟

سئل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش عن ثنائية "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" في مجلس الوزراء والتي باتت تمسك بالقرار الحكومي وتفرض كل القرارات التي تريدها بفعل حيازتها الأكثرية، فردّ فنيش ب"ان الحكومة تعتمد مبدأ التوافق منذ قيامها ولم تلجأ مرة الى التصويت" .

قال له الصحافيون : وماذا لو تمّ التصويت على إلغاء إلية التعيينات الادارية فهل سترضخون؟

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اجاب مازحاً: "ماذا تريدوننا ان نفعل؟ تريدوننا ان نأتي بالصواريخ الى مجلس الوزراء؟!

جواب اضحك الوزير قبل الصحافيين.