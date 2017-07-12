أمن النازحين بعهدة حزب الله

عادت قافلة ثانية من نازحي القلمون الى قراهم وبلداتهم.
اللافت في العملية غياب السلطات السورية عن الصورة.
فمن لبنان واكبهم الجيش الى آخر نقطة حدودية مع سوريا. ومن المقلب الاخر، واكب عناصر حزب الله العائدين داخل الاراضي السورية وصولا الى قراهم.
وهذه الصور المتخذة بعدسة الاعلام الحربي التابع للحزب تظهر مواكب السيارات على طرقات القلمون وعند مداخل قراه.
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