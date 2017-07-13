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13 تموز 2017
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سجن كبير "طرقات لبنان"

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سجن كبير &quot;طرقات لبنان&quot;
ليس من السهل التنقل على الطرقات. فزحمة السير بدأت تتفشى في كل مكان والطرقات الرئيسية كما الفرعية تحولت الى سجن كبير.

وما تظهره هذه الصور ليس الا عينة مما يعيشه المواطن في يومياته في العاصمة وضواحيها.

فالطريق الى المتحف، البربير وصولا الى الاونيسكو استغرقت ساعتين على الاقل. وما بعدها ذهابا وايابا زحمة أيضا وكما أصبح معروفا.
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لا شرطة لتنظيم او التخفيف من أعباء السير ولا خطة لمعالجة هذه الازمة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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