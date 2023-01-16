الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لإطالة حياتكم... اتبعوا واحداً من هذه الأنماط الغذائية!
صحة وتغذية
2023-01-16 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لإطالة حياتكم... اتبعوا واحداً من هذه الأنماط الغذائية!
حدّد باحثون من جامعة هارفارد، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، أربعة أنماط شائعة للأكل الصحي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة تصل إلى 20 في المئة.
وبدوره، قال الدكتور فرانك هو، الأستاذ ورئيس قسم التغذية بجامعة هارفارد، في بيان إن النتائج التي توصلوا إليها بشأن الآثار الصحية للإرشادات الغذائية الأميركية هي الأكثر تعمقًا حتى الآن.
وأضاف: "من المهم دراسة الارتباطات بين الأنماط الغذائية الموصى بها من قبل DGA والنتائج الصحية طويلة الأجل، وخاصة الوفيات".
وقام فريق فرانك هو بتحليل أربعة أنماط من الأكل الصحي، وكلها تركز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضار والمكسرات والبقوليات، وهي: نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي،ونظام غذائي نباتي صحي، ومؤشر الأكل الصحي البديل ونظام غذائي صحي تقليدي قائم على المبادئ التوجيهية الغذائية بالنسبة للأميركيين.
وتظهر الدراسة أن الأشخاص الذين تمسكوا بأي من أنماط الأكل الصحي الأربعة أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والتنكيس العصبي.
وتتبعت الدراسة 75 ألف امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات وأكثر من 44 ألف رجل في دراسة متابعة المهنيين الصحيين، وهما مجموعتان من المشاركين في الاستطلاع الذي قامت به هارفارد، على مدى 36 عامًا. ووفقًا للاستبيانات، لم يتم تشخيص أي منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية في الوقت الذي بدأوا فيه الدراسة.
ويمكن للمشاركين الذين غيّروا أنظمتهم الغذائية بجعله 25 في المئة أكثر صحة، من خلال دمج واحدة فقط من خطط الأكل الصحي في حياتهم، أن يقللوا من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.
إليكم المزيد حول خطط الأكل الصحي الأربعة المفضلة لجامعة هارفارد:
- نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي: يشدد هذا النظام الحاصل على لقب أفضل نظام غذائي للعام السادس على التوالي من قبل US News & World Report على أهمية الحصول على مصادر عالية الجودة وملء الأطباق بالأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات والحبوب، مع التركيز على الأطعمة الطازجة.
- نظام غذائي نباتي صحي: يشبه النظام الغذائي النباتي الصحي حمية البحر الأبيض المتوسط من حيث إنه يركز على تناول المزيد من المنتجات النباتية ولكنه يلغي المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الجبنة. وأكد الباحثون في جامعة هارفرد أن اتباع نظام نباتي يقلل من مخاطر الوفاة بنسبة 14 في المئة.
- المبادئ التوجيهية الغذائية لمؤشر الأكل الصحي للأميركيين: وهو مقياس صممته وزارة الزراعة الأميركية لقياس جودة النظام الغذائي بما يتماشى مع التوصيات، ويعزز تناول المنتجات النباتية، وكذلك البروتينات الحيوانية الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، ولا يشجع على تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، السكر المضاف والدهون غير الصحية والكحول.
- مؤشر الأكل الصحي البديل: يقترح هذا النظام الغذائي دمج الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والبروتينات النباتية والأسماك والدهون الصحية في النظام الغذائي. كما ينصح بتجنب البطاطا المقلية وعصائر الفاكهة لارتباطهما بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
أنماط غذائية
دراسة
نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي
نظام غذائي نباتي صحي
المبادئ التوجيهية الغذائية لمؤشر الأكل الصحي للأميركيين
مؤشر الأكل الصحي البديل
التالي
دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية
الفرق بين عوارض الانفلونزا المنتشرة حاليا والرشح وكورونا...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-01-17
دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية
صحة وتغذية
2023-01-17
دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية
0
صحة وتغذية
2023-01-14
دراسة... معظم الأعراض الطفيفة لـ"كوفيد طويل الأمد" تختفي في غضون عام
صحة وتغذية
2023-01-14
دراسة... معظم الأعراض الطفيفة لـ"كوفيد طويل الأمد" تختفي في غضون عام
0
صحة وتغذية
2023-01-14
دراسة أميركية تثير الجدل... هل يتسبب الطهو بالغاز بالربو لدى الأطفال؟
صحة وتغذية
2023-01-14
دراسة أميركية تثير الجدل... هل يتسبب الطهو بالغاز بالربو لدى الأطفال؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10
دراسة... القرود صنعت مجموعات قديمة من الأدوات الحجرية في البرازيل!
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10
دراسة... القرود صنعت مجموعات قديمة من الأدوات الحجرية في البرازيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-01-17
دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية
صحة وتغذية
2023-01-17
دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية
0
صحة وتغذية
2023-01-15
الفرق بين عوارض الانفلونزا المنتشرة حاليا والرشح وكورونا...
صحة وتغذية
2023-01-15
الفرق بين عوارض الانفلونزا المنتشرة حاليا والرشح وكورونا...
0
آخر الأخبار
2023-01-14
مدعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة رداً على سؤال للـLBCI حول امكانية تعديل إشارته: "هلأ منشوف"
آخر الأخبار
2023-01-14
مدعي عام بيروت القاضي زاهر حمادة رداً على سؤال للـLBCI حول امكانية تعديل إشارته: "هلأ منشوف"
0
آخر الأخبار
2023-01-14
معلومات للـLBCI: إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وابرزها المدعي العام التمييزي والمدعي العام الإستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل اشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك نون بسند اقامة في الملفين
آخر الأخبار
2023-01-14
معلومات للـLBCI: إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وابرزها المدعي العام التمييزي والمدعي العام الإستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل اشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك نون بسند اقامة في الملفين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-16
فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي
أخبار لبنان
2023-01-16
فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي
0
أخبار دولية
06:20
حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان
أخبار دولية
06:20
حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
0
أخبار لبنان
08:01
لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة
أخبار لبنان
08:01
لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة
0
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
0
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
0
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
0
أمن وقضاء
06:57
لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي
أمن وقضاء
06:57
لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي
0
أخبار لبنان
06:49
مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية
أخبار لبنان
06:49
مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية
0
أخبار لبنان
06:07
اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
06:07
اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
2
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
3
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
4
أمن وقضاء
13:16
سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا
أمن وقضاء
13:16
سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا
5
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
6
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
7
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
8
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store