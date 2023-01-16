لإطالة حياتكم... اتبعوا واحداً من هذه الأنماط الغذائية!

حدّد باحثون من جامعة هارفارد، في دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، أربعة أنماط شائعة للأكل الصحي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة تصل إلى 20 في المئة.وبدوره، قال الدكتور فرانك هو، الأستاذ ورئيس قسم التغذية بجامعة هارفارد، في بيان إن النتائج التي توصلوا إليها بشأن الآثار الصحية للإرشادات الغذائية الأميركية هي الأكثر تعمقًا حتى الآن.وأضاف: "من المهم دراسة الارتباطات بين الأنماط الغذائية الموصى بها من قبل DGA والنتائج الصحية طويلة الأجل، وخاصة الوفيات".وقام فريق فرانك هو بتحليل أربعة أنماط من الأكل الصحي، وكلها تركز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضار والمكسرات والبقوليات، وهي: نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي،ونظام غذائي نباتي صحي، ومؤشر الأكل الصحي البديل ونظام غذائي صحي تقليدي قائم على المبادئ التوجيهية الغذائية بالنسبة للأميركيين.وتظهر الدراسة أن الأشخاص الذين تمسكوا بأي من أنماط الأكل الصحي الأربعة أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والتنكيس العصبي.وتتبعت الدراسة 75 ألف امرأة شاركن في دراسة صحة الممرضات وأكثر من 44 ألف رجل في دراسة متابعة المهنيين الصحيين، وهما مجموعتان من المشاركين في الاستطلاع الذي قامت به هارفارد، على مدى 36 عامًا. ووفقًا للاستبيانات، لم يتم تشخيص أي منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية في الوقت الذي بدأوا فيه الدراسة.ويمكن للمشاركين الذين غيّروا أنظمتهم الغذائية بجعله 25 في المئة أكثر صحة، من خلال دمج واحدة فقط من خطط الأكل الصحي في حياتهم، أن يقللوا من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.إليكم المزيد حول خطط الأكل الصحي الأربعة المفضلة لجامعة هارفارد:- نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي: يشدد هذا النظام الحاصل على لقب أفضل نظام غذائي للعام السادس على التوالي من قبل US News & World Report على أهمية الحصول على مصادر عالية الجودة وملء الأطباق بالأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات والحبوب، مع التركيز على الأطعمة الطازجة.- نظام غذائي نباتي صحي: يشبه النظام الغذائي النباتي الصحي حمية البحر الأبيض المتوسط من حيث إنه يركز على تناول المزيد من المنتجات النباتية ولكنه يلغي المنتجات الحيوانية، بما في ذلك الجبنة. وأكد الباحثون في جامعة هارفرد أن اتباع نظام نباتي يقلل من مخاطر الوفاة بنسبة 14 في المئة.- المبادئ التوجيهية الغذائية لمؤشر الأكل الصحي للأميركيين: وهو مقياس صممته وزارة الزراعة الأميركية لقياس جودة النظام الغذائي بما يتماشى مع التوصيات، ويعزز تناول المنتجات النباتية، وكذلك البروتينات الحيوانية الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، ولا يشجع على تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، السكر المضاف والدهون غير الصحية والكحول.- مؤشر الأكل الصحي البديل: يقترح هذا النظام الغذائي دمج الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والبروتينات النباتية والأسماك والدهون الصحية في النظام الغذائي. كما ينصح بتجنب البطاطا المقلية وعصائر الفاكهة لارتباطهما بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى.