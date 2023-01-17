دراسة... المساحات الخضراء تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية

زيارة المساحات الخضراء قد تقلل من استخدام أدوية الصحة العقلية

توصّلت الأبحاث إلى أن زيارات المتنزهات والحدائق العامة والمساحات الخضراء، قد تقلل من استخدام أدوية القلق والأرق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والربو.



ووجد الباحثون في فنلندا أن زيارة مثل هذه المناطق ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع تقلل من فرص الناس في اللجوء إلى عقاقير علاج مشاكل الصحة العقلية أو ارتفاع ضغط الدم بمقدار الثلث، والربو بنحو الربع.



وبالإضافة الى ذلك، فقد وجد الباحثون علاقة قوية بين الزيارات إلى المساحات الخضراء وانخفاض احتمالات استخدام أنواع عدة من الأدوية. ومقارنة بأقل من زيارة أسبوعية واحدة، ارتبطت الزيارة ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيًا باحتمالات أقل بنسبة 33 في المئة لاستخدام أدوية الصحة العقلية، واحتمالات أقل بنسبة 36 في المئة لاستخدام أدوية ضغط الدم، واحتمالات أقل بنسبة 26 في المئة لاستخدام أدوية الربو.



وكتب الباحثون: "من المرجح أن تؤدي الأدلة العلمية المتزايدة التي تدعم الفوائد الصحية للتعرض للطبيعة إلى زيادة توفير المساحات الخضراء عالية الجودة في البيئات الحضرية وتعزيز استخدامها النشط. وقد تكون هذه إحدى الطرق لتحسين الصحة والرفاهية في المدن".