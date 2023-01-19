بسعر التكلفة... "فايزر" تعلن بيع نحو 500 دواء ولقاح للدول الفقيرة

أعلنت شركة "فايزر" الأميركية العملاقة للأدوية الثلاثاء أنها ستبيع نحو 500 من لقاحاتها وأدويتها بأسعار تكلفتها للدول الأكثر فقرًا.

وصرّحت المجموعة في أيار 2022 في بيان، في إطار مبادرة تمّ الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنها ستزوّد 45 دولة فقيرة، أي ما يعادل 1.2 مليار شخص، بـ23 من لقاحاتها وأدويتها.

وأضافت الشركة "ستوسّع فايزر حاليًا عرضها في إطار الاتفاق لشمل منتجات خارج براءات الاختراع، ما يرفع إجمالي المنتجات المعروضة من 23 إلى نحو 500".

وبالتالي، فإن البيع بسعر التكلفة يعني أن الدول المعنية ستدفع فقط تكاليف التصنيع ونفقات النقل، وفق وكالة فرانس برس.

وتشمل الأدوية واللقاحات المعنية منتجات "تعالج أو تجنّب العديد من التهديدات الكبرى للأمراض المعدية وغير المعدية التي تواجه البلدان المنخفضة الدخل حاليًا"، مثل المضادات الحيوية أو العلاج الكيميائي.