منظمة الصحة العالمية... 5 مليار شخص غير محميين من الدهون المتحولة التي تؤدي إلى أمراض القلب

5 مليار شخص غير محميين من الدهون المتحولة التي تؤدي إلى أمراض القلب وفقًا لـ"منظمة الصحة العالمية"



أكّد تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية أن 5 مليارات شخص على مستوى العالم لا يزالون غير محميين من الدهون غير المشبعة الضارة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.



ومنذ أن دعت منظمة الصحة العالمية لأول مرة إلى القضاء العالمي على الدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا في عام 2018 مع هدف التخلص المحدد لعام 2023، زادت التغطية السكانية لسياسات أفضل الممارسات بنحو 6 أضعاف.



وبدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "ليس للدهون غير المشبعة فائدة معروفة، كما أن لها مخاطر صحية هائلة تتكبد تكاليف باهظة للأنظمة الصحية. وعلى النقيض من ذلك، فإن التخلص من الدهون غير المشبعة فعال من حيث التكلفة وله فوائد هائلة للصحة".



وأشار الى أن "الدهون المتحولة هي مادة كيميائية سامة تقتل ويجب ألا يكون لها مكان في الطعام. لقد حان الوقت للتخلص منها نهائيًا".



وقالت منظمة الصحة العالمية إن 43 دولة نفذت سياسات أفضل الممارسات لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء، مع حماية 2.8 مليار شخص على مستوى العالم.



وعلى الرغم من التقدم الكبير، إلا أن هذا لا يزال يترك 5 مليارات في جميع أنحاء العالم معرضين لخطر الآثار الصحية المدمرة للدهون المتحولة، مع بقاء الهدف العالمي المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 بعيد المنال.



وتوجد عادة الدهون المتحولة المنتجة صناعياً، أو الأحماض الدهنية غير المشبعة، في الأطعمة المعبأة والمخبوزات وزيوت الطهي والأطعمة القابلة للدهن.