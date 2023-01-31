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دراسة... هذا هو الوقت المثالي للاستيقاظ صباحًا!

صحة وتغذية
2023-01-31 | 06:34
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دراسة... هذا هو الوقت المثالي للاستيقاظ صباحًا!
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دراسة... هذا هو الوقت المثالي للاستيقاظ صباحًا!

دراسة... هذا هو الوقت المثالي للاستيقاظ صباحًا!

أكّد الخبراء أن الاستيقاظ عند الساعة الـ5 صباحًا يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على يومكم ويحدث فرقًا كبيرًا فيه.

ويمكن أن يؤدي الاستيقاظ مبكرًا إلى تحسين الثقة لدى الأشخاص الذين بدأوا حديثاً باتباع هذا الروتين، لأنه قد يبدو كالإنجاز بالنسبة لهم. كما يخفف هذا الأمر من مستويات التوتر التي تؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

إذا كنتم تفكرون في الاستيقاظ مبكرًا، إليكم هذه النصائح وفقًا للخبراء:

- الحصول على قسط كافٍ من النوم: لا ينبغي أن يأتي اختيار الاستيقاظ مبكرًا على حساب النوم. فمع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى نتائج سلبية على الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب وتعريض الأشخاص لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب. لذا، يجب الحصول على الحد الأدنى الموصى به من النوم، أي من 7 الى 9 ساعات في الليلة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

- إعادة تنظيم الروتين الصباحي: يساعد الاستيقاظ مبكرًا في تقليل الشعور غير المريح بالاندفاع والتوتر. وبحسب الخبراء، فيمكنكم الاستمتاع بصباحكم الباكر أكثر عند إعادة تنظيم روتينكم الصباحي، بحيث يكون لديكم القليل من المهام للقيام بها.

- توقّع بعدم التكيف على الفور: بخاصة بالنسبة لمحبي السهر ليلاً، فإن اختيار الاستيقاظ مبكرًا لن يشعرهم بالراحة على الفور، إذ إن إيقاع الساعة البيولوجية للجسم أو ساعة الجسم الطبيعية، يحتاج إلى وقت للتكيف مع الروتين الجديد.

- الحفاظ على نيّة الإستيقاظ: في الأيام التي تشعرون فيها بأن الخروج من السرير مستحيل تمامًا، من المهم العودة إلى نيتكم في النهوض، سواء كان ذلك لتحسين إنتاجيتكم اليومية أو الاستمتاع بوقت إضافي للقراءة أو التمرين.
 

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