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دراسة تكشف عن العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الوفاة بسرطان المبيض
صحة وتغذية
2023-02-01 | 09:08
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دراسة تكشف عن العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الوفاة بسرطان المبيض
دراسة تكشف عن العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الوفاة بسرطان المبيض
يزيد تناول الأطعمة فائقة من خطر الإصابة بالسرطان والموت بسببه، وبخاصة سرطان المبيض، وفقًا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 197 ألف شخص في المملكة المتحدة، أكثر من نصفهم من النساء.
وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة، الحساء الجاهز والصلصات والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى النقانق والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية والبسكويت والكعك والحلويات والآيس كريم وغيرها الكثير.
وقال الدكتور كيارا تشانغ من المعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية في كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، وأحد العاملين في الدراسة، في بيان إن "الأجسام قد لا تتفاعل بالطريقة نفسها مع هذه المكونات والإضافات فائقة المعالجة مثلما تتفاعل مع الأطعمة الطازجة والمغذية التي تتم معالجتها بشكل ضئيل".
ووفقاً لاختصاصي التغذية في كلية الطب أستون في برمنغهام بالمملكة المتحدة، دوان ميلور، فإن الأشخاص الذين يأكلون المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة يميلون أيضًا إلى "شرب المزيد من المشروبات الغازية وتقليل الشاي والقهوة، بالإضافة إلى تقليل الخضار والأطعمة الأخرى المرتبطة بنمط غذائي صحي".
ونظرت الدراسة، التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة eClinicalMedicine، في العلاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة و34 نوعًا مختلفًا من السرطان خلال فترة 10 سنوات.
وفحص الباحثون معلومات عن عادات الأكل لدى 197،426 شخصًا كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة ومورد بحثي عدد السكان في الفترة من 2006 إلى 2010.
ووجدت الدراسة أن كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي استهلكها الأشخاص في الدراسة تراوحت بين 9.1 في المئة إلى 41.4 في المئة من نظامهم الغذائي.
ثم تمّت مقارنة أنماط الأكل مع السجلات الطبية التي تضمنت التشخيصات والوفيات الناجمة عن السرطان.
وارتبطت كل زيادة بنسبة 10 في المئة في استهلاك الأغذية فائقة المعالجة بزيادة بنسبة 2 في المئة في الإصابة بأي سرطان، وزيادة بنسبة 19 في المئة بخطر الإصابة بسرطان المبيض.
وعندما يتعلق الأمر بالوفاة من السرطان بين النساء، فإن سرطان المبيض يحتل المرتبة الخامسة، "وهو ما يمثل وفيات أكثر من أي سرطان آخر في الجهاز التناسلي الأنثوي"، حسبما أشارت جمعية السرطان الأميركية.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسة
أطعمة فائقة المعالجة
خطر
وفاة
سرطان المبيض
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