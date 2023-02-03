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المفوضية الأوروبية تعلن تخفيض الحدود المسموح بها لرواسب مبيدات حشرية في الأطعمة

صحة وتغذية
2023-02-03 | 09:26
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المفوضية الأوروبية تعلن تخفيض الحدود المسموح بها لرواسب مبيدات حشرية في الأطعمة
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المفوضية الأوروبية تعلن تخفيض الحدود المسموح بها لرواسب مبيدات حشرية في الأطعمة

أقرت المفوضية الأوروبية قواعد تقضي بتخفيض الحدود المسموح بها لمستوى الرواسب المتبقية في الأغذية.

أقرت المفوضية الأوروبية الخميس قواعد تقضي بتخفيض الحدود المسموح بها لمستوى الرواسب المتبقية في الأغذية من نوعين من المبيدات الحشرية المتهمة بتسريع التدهور الهائل في أعداد النحل، ويُحظّر الاتحاد الأوروبي استخدامها في الحقول.

ووفق وكالة فرانس برس، قالت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي في بيان: "ستخفض القواعد الجديدة الحدود القصوى لمخلفات اثنين من مركبات النيونيكوتينويد، هما الكلوثانيدين والثياميثوكسام إلى أدنى مستوى يمكن قياسه بأحدث التقنيات المتاحة".

وستُطبق هذه الحدود على جميع المواد الغذائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً على واردات الأغذية والأعلاف الحيوانية. وسيُفرض الإجراء على المنتجات المستوردة اعتباراً من عام 2026، من أجل منح الدول خارج الاتحاد الوقت للامتثال للقواعد الجديدة.

وظهرت مبيدات النيونيكوتينويد في التسعينيات، وهي تحمي الشمندر من اليرقان الذي ينتقل عن طريق حشرات المن الخضراء عبر مهاجمة الجهاز العصبي للحشرات، وبالتالي الملقحات.

ويُذكر أن هذه المبيدات الحشرية التي تلحق ضرراً، حتى بجرعات منخفضة، بحس تحديد الاتجاهات لدى النحل والنحل الطنان، بما يحول دون عثورها على خليتها، وتغير الحيوانات المنوية لدى الذكور، متهمة بالمساهمة في التدهور العالمي لأعداد الملقحات.

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