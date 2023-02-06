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هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها

صحة وتغذية
2023-02-06 | 08:05
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هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها
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هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها

اعتمدوا هذه الطرق لتجنب نوبات الهلع قبل أن يبدأ الشعور بالقلق في الخروج عن نطاق السيطرة:

تُعتبر نوبات الهلع شائعة ومُسببة للإزعاج النفسي والجسدي، إذ يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الصحة العامة ونوعية الحياة.
 
واقترحت المعالجة النفسية سوزي غارسيا لموقع "ديلي ميل" البريطاني اعتماد أربع طرق مختلفة لتجنب نوبات الهلع قبل أن يبدأ الشعور بالقلق في الخروج عن نطاق السيطرة، وهي:
 
- التركيز على طريقة التنفس: نصحت سوزي غارسيا بالتركيز على تقنيات التنفس للمساعدة في تجنب نوبة الهلع، موضحةً أنه "بمجرد الشعور بظهور الأعراض، يجب التنفس بشكل أبطأ وأكثر استقرارًا عن طريق الأنف لمدة ثلاث ثوانٍ، وحبس الأنفاس لمدة ثانيتين، ثم التنفس من خلال الفم لمدة ثلاث ثوانٍ".
 
- تعلم كيفية التأقلم بطريقة إيجابية: نصحت الخبيرة النفسية بتعلم ترديد "عبارات التأقلم الإيجابية" مثل "القلق والذعر سيزولان ولن يدوم الأمر طويلاً". وأضافت "إذا كان بإمكانكم التفكير في أمورٍ مريحة فسيساعد هذا على تخفيف الأعراض".
 
- إحصاء خمسة أمور تدور في الذهن: أوضحت المعالجة النفسية أن العديد من الأشياء يمكن أن تدور في الذهن أثناء نوبة الهلع، وهي غالبًا ما تكون أفكار سلبية، مثل الكوارث أو الموت. وقالت: "بدلاً من التركيز على هذه الأشياء، حاولوا إحصاء خمسة أشياء يمكنكم شمها، وخمسة أشياء يمكنكم رؤيتها، وخمسة أشياء يمكنكم سماعها، وخمسة أشياء يمكنكم لمسها".
 
- اعتماد خطة الإلهاء: قدّمت سوزي غارسيا بعض الطرق الأخرى للتكيف مع نوبة الهلع وتتضمن صبّ الانتباه على أمر واحد وملاحظة كل تفاصيله. وأوضحت قائلة: "التعامل مع نوبات الهلع يتضمن أيضًا وجود خطة مثل خطة الإلهاء التي قد تتضمن استدعاء شخص ما". وأضافت "استرخاء العضلات التدريجي وتقنيات اليقظة يمكن أن تساعد أيضاً على التخلص من نوبات الهلع".

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صحة وتغذية

نوبات هلع

إزعاج نفسي

جسدي

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