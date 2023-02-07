الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إليكم أسباب طقطقة المفاصل ونصائح للتخلص منها!

صحة وتغذية
2023-02-07 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إليكم أسباب طقطقة المفاصل ونصائح للتخلص منها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إليكم أسباب طقطقة المفاصل ونصائح للتخلص منها!

أسباب طقطقة المفاصل ونصائح للتخلص منها

تعتبر طقطقة مفاصل الأصابع أو المفاصل الأخرى من الأمور الشائعة جدًا وقد تكون ضارة أو ناتجة عن حالة كامنة إذا كانت مصحوبة بألم أو تورم.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2018، أن النظريات المتعلقة طقطقة المفاصل لا تزال موضع النقاش علميًا، لكن تقنية التصوير المتقدمة ساعدت في توضيح نتائج العملية، فقد يصبح تشقق المفصل أكثر وضوحًا مع التقدم في العمر.

الأسباب الطبيعية لطقطقة المفاصل:
 
- تمدّد العضلات: فقد يدخل الوتر ويخرج من مكانه أثناء التمدد أو التمرين أو الرقص أو الحركة بشكل متكرر مما يساهم في طقطقة المفاصل.
- فقدان الغضروف: يمكن أن يحدث هذا من الشيخوخة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خشونة أسطح المفاصل، مما يؤدي إلى صعوبة حركة المفاصل، وبالتالي طقطقتها.
- الالتهاب: الذي قد يسبب تنكس الغضروف ويمكن أن يدفعكم الى اللجوء إلى طقطقة المفاصل.
 
نصائح لوقف طقطقة المفاصل:
 
- اليقظة: تتبعوا أسباب طقطقة مفاصل أصابعكم أو رقبتكم أو ظهركم وامنعوا أنفسكم من تكرارها.
- التحرك: إذا جلستم أو وقفتم كثيرًا في وضع واحد، يمكن لمفاصلكم أن تتيبس وتشقق. لذلك، عليكم بأخذ فترات راحة متكررة للتنقل كل نصف ساعة على الأقل.
 
- تخفيف التوتر: إجراءات مهدئة مثل التنفس العميق أو التأمل قد تساعدكم في وقف تشقق المفاصل.

متى يجب طلب إستشارة طبية؟
 
عندما يكون تشقق المفاصل مصحوبًا بألم أو تورم أو فقدان للحركة، عليكم باستشارة طبيب متخصص. فقد تكون علامة على تلف غضروفكم أو تمزق في الأربطة أو الوتر أو العصب في ظهركم. وفي بعض الحالات، قد يكون تشقق المفاصل من أعراض هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

طقطقة المفاصل

هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-02-06

هل تشعرون بنوبات هلع؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة لتفاديها

LBCI
صحة وتغذية
2023-02-03

مرض غامض يتفشى في قرية بساحل العاج ويودي بحياة 20 شخصا

LBCI
صحة وتغذية
2023-02-03

المفوضية الأوروبية تعلن تخفيض الحدود المسموح بها لرواسب مبيدات حشرية في الأطعمة

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-02

إليكم 5 أطعمة مفيدة للصحة... تناولوها واستفيدوا منها

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:23

اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...

LBCI
أخبار لبنان
07:51

إضراب المصارف دخل حيز التنفيذ اليوم... وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18

العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-29

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي يستقبل في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

معلومات جديدة عن الاجتماع الخماسي في باريس بشأن لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:02

من بين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا لبنانيون... ماذا عنهم؟

LBCI
أخبار دولية
08:00

كيف بدت مساعي الإنقاذ على الأرض في تركيا وسوريا؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
07:57

محصلة قتلى الزلزال في تركيا تتجاوز الخمسة آلاف… والـLBCI تواكب الكارثة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
07:51

إضراب المصارف دخل حيز التنفيذ اليوم... وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:48

مولوي من بكركي: الأمن في لبنان جيد وأكثر من مقبول ومتماسك

LBCI
أخبار لبنان
05:45

ستريدا جعجع: لتاريخ اليوم مرشحنا هو ميشال معوض ومن واجباتنا حماية بكركي

LBCI
أخبار لبنان
04:52

حمية: فتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا وإعفائها من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
03:48

مارلين البراكس للـLBCI: أكثر من 250 هزة ارتدادية سُجّلت منذ الأمس حتى اليوم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:18

تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار سياسية
12:05

جمعية المصارف تعلن الاضراب العام..

LBCI
اقتصاد
02:34

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:35

متى ينحسر المنخفض الجوي؟

LBCI
اقتصاد
09:23

اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...

LBCI
آخر الأخبار
06:55

معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات

LBCI
اقتصاد
06:20

جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة