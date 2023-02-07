إليكم أسباب طقطقة المفاصل ونصائح للتخلص منها!

أسباب طقطقة المفاصل ونصائح للتخلص منها



تعتبر طقطقة مفاصل الأصابع أو المفاصل الأخرى من الأمور الشائعة جدًا وقد تكون ضارة أو ناتجة عن حالة كامنة إذا كانت مصحوبة بألم أو تورم.



وأظهرت دراسة أجريت عام 2018، أن النظريات المتعلقة طقطقة المفاصل لا تزال موضع النقاش علميًا، لكن تقنية التصوير المتقدمة ساعدت في توضيح نتائج العملية، فقد يصبح تشقق المفصل أكثر وضوحًا مع التقدم في العمر.



الأسباب الطبيعية لطقطقة المفاصل:



- تمدّد العضلات: فقد يدخل الوتر ويخرج من مكانه أثناء التمدد أو التمرين أو الرقص أو الحركة بشكل متكرر مما يساهم في طقطقة المفاصل.

- فقدان الغضروف: يمكن أن يحدث هذا من الشيخوخة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خشونة أسطح المفاصل، مما يؤدي إلى صعوبة حركة المفاصل، وبالتالي طقطقتها.

- الالتهاب: الذي قد يسبب تنكس الغضروف ويمكن أن يدفعكم الى اللجوء إلى طقطقة المفاصل.

نصائح لوقف طقطقة المفاصل:



- اليقظة: تتبعوا أسباب طقطقة مفاصل أصابعكم أو رقبتكم أو ظهركم وامنعوا أنفسكم من تكرارها.

- التحرك: إذا جلستم أو وقفتم كثيرًا في وضع واحد، يمكن لمفاصلكم أن تتيبس وتشقق. لذلك، عليكم بأخذ فترات راحة متكررة للتنقل كل نصف ساعة على الأقل.

- تخفيف التوتر: إجراءات مهدئة مثل التنفس العميق أو التأمل قد تساعدكم في وقف تشقق المفاصل.



متى يجب طلب إستشارة طبية؟

عندما يكون تشقق المفاصل مصحوبًا بألم أو تورم أو فقدان للحركة، عليكم باستشارة طبيب متخصص. فقد تكون علامة على تلف غضروفكم أو تمزق في الأربطة أو الوتر أو العصب في ظهركم. وفي بعض الحالات، قد يكون تشقق المفاصل من أعراض هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.